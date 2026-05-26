Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otobüs terminalinde unutulan çantadan servet çıktı! Altın dolu çanta sahibine teslim edildi
Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan ve içinde yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde altın ile ziynet eşyası bulundu. Kameraları inceleyen polis ekipleri, bir saatlik çalışmayla çantanın sahibini buldu. Altın dolu çanta Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan karı-kocaya eksiksiz şekilde teslim edildi.

AA
İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi. Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren araştırma sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahiplerine teslim edildi. Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği bildirildi.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

