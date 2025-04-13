Bursa’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Görkem Güneyli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Berkay Gülmüş ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneyli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.