Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 21:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Şehmuz G. (42) yönetimindeki 16 AKT 483 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu virajda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Levent G. (50) yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
