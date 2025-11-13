Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da park halindeki TIR'a arkadan çarptı: Otomobil sürücüsü ağır yaralandı!
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Korkutan kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil A. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KALBİ DURDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Halil A., ekiplerin uzun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Acar, hayati tehlikesi devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

