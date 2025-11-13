Bursa’da park halindeki TIR’a arkadan çarptı: Otomobil sürücüsü ağır yaralandı!

Korkutan kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Halil A. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.