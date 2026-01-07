Bursa’da pas verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki Suriye uyruklu Obai D., sokakta tanımadığı gençlerle futbol oynadığı sırada çıkan pas verme tartışmasında bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.
Obai D., tanımadığı gençlerle sokakta futbol oynamaya başladı. Obai D. ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı. Obai D., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
