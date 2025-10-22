Bursa’da ’patentli ürün’ kavgası: Mobilyacılar birbirine girdi! 6 yaralı

Korkutan olay, öğle saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Mobilyacı Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T. patentleri kendisinde olan ürünü yaptığını iddia ettikleri Resul A.'ya ait mobilya imalathanesine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.