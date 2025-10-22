Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 'patentli ürün' kavgası: Mobilyacılar birbirine girdi! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patentli ürünün aynısının yapıldığı gerekçesiyle mobilyacı iki esnaf arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede 5 kişi yaralanırken 1 kişinin bacağı kırıldı.

Korkutan olay, öğle saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Mobilyacı Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T. patentleri kendisinde olan ürünü yaptığını iddia ettikleri Resul A.'ya ait mobilya imalathanesine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G.'nin (36) darp sonucu bacağı kırılırken, 5 kişi de hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

