Bursa’da pes dedirten olay! Boşanma aşamasındaki eşinden altınları çalıp başkasına düğün yaptı: "Benim emeğimle başkasına yuva kurdu"

'BENLE RESMİ OLARAK EVLİ OLDUĞU HALDE BAŞKASIYLA EVLENDİ'

Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., "Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.'nin amcasına ulaştım ve bana, 'Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar' dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar" ifadelerini kullandı.