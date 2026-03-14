Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da pizzacının şubelerine kundaklama: Eski çalışanı olduğu öğrenildi!
Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:45

Bursa’da bir pizza zincirine ait iki ayrı şubede yangın çıktı. Olayın kundaklama olduğunu anlaşılırken, kundaklama olayını eski bir çalışan olan Abidin G’nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüphelinin, bir başka şubeyi daha yakmak istediği ancak çevredekiler tarafından fark edilince kaçtığı belirlendi.

MUHARREM DOĞANTEZ
  • ABONE OL

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'taki aynı pizza zincirine ait 2 ayrı şubede yangın çıktı. İhbar üzerine yangınlara müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde iş yerlerinin kundaklandığı anlaşıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İki şubeyi de aynı şüphelinin yaktığın belirlendi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, şahsın Abidin G olduğunu tespit etti. Şahıs kısa sürede yakaladı. Kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin, pizza zincirinin eski çalışanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak Emniyete götürülen Abidin G'nin, aynı pizza zincirine ait Görükle Mahallesindeki şubeyi de kundaklamak istediği, ancak çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz