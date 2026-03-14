Bursa’da pizzacının şubelerine kundaklama: Eski çalışanı olduğu öğrenildi!

ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde iş yerlerinin kundaklandığı anlaşıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İki şubeyi de aynı şüphelinin yaktığın belirlendi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, şahsın Abidin G olduğunu tespit etti. Şahıs kısa sürede yakaladı. Kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin, pizza zincirinin eski çalışanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak Emniyete götürülen Abidin G'nin, aynı pizza zincirine ait Görükle Mahallesindeki şubeyi de kundaklamak istediği, ancak çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.