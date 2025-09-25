Bursa’da raylara düşen adam ölümden döndü: 3 yıl önce de otomobilin altında kalmış! ’Nazar mı değiyor anlamadım’

'İKİ SANİYE DAHA İLERLESEYDİ, ÜSTÜMDEN GEÇECEKTİ'

Metrodan indikten sonra asansörün bozuk olduğunu fark edince merdivenlere yöneldiğini söyleyen Kavaklıgil, "Merdivenlere doğru yürüdüğüm sırada, 4-5 kişilik bir grup koşarak bana çarptı. Ben de çarpmanın etkisiyle rayların üzerine düştüm. Düşer düşmez etraftakiler vatmana seslendi, metro aniden durdu. Yoksa 2 saniye daha ilerleseydi, metro tekerleği üstümden geçecekti. O anda her yeri bembeyaz gördüm. Metronun altında, 'Demek ki ölüm böyle bir şeymiş, artık gidiyorum' diye düşündüm. Bir anda etrafımın karanlık olduğunu fark ettim ve tekerlekle aramda yarım metre kadar mesafe olduğunu gördüm. Allah korudu, yoksa işimiz zordu. Metroyu kullanan vatmanı görmedim. Çevredekiler, kadın bir vatman olduğunu söyledi. Kendisine zamanında durduğu için çok teşekkür ederim. 50 santimetre daha ilerleseydi, ben yolcuydum" diye konuştu.