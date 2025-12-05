Bursa’da restoranda dehşet: ‘Servis açmadınız’ kavgasında silahlar çekilmişti! Şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir restorana gelen 2 kişi, iddiaya göre kaba davranışları nedeniyle iş yeri çalışanları tarafından uyarıldı ve kendilerine servis açılmadı. Bunun üzerine restorandan ayrılan şahıslar, bir süre sonra yakınlarıyla birlikte sopalarla yeniden iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.