Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da restoranda dehşet: ‘Servis açmadınız’ kavgasında silahlar çekilmişti! Şüpheliler yakalandı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 11:40

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir restoranda 1 Aralık’ta yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları ile müşteriler arasında çıktığı belirtilen olayda 6 kişi silahla yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aletleriyle birlikte yakalandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, bir restorana gelen 2 kişi, iddiaya göre kaba davranışları nedeniyle iş yeri çalışanları tarafından uyarıldı ve kendilerine servis açılmadı. Bunun üzerine restorandan ayrılan şahıslar, bir süre sonra yakınlarıyla birlikte sopalarla yeniden iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen ve olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltındaki toplam 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

