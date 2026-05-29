Bursa’da sağanak etkili oldu! Bazı evleri su bastı

Giriş Tarihi: 29.05.2026 00:32 Son Güncelleme: 29.05.2026 00:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası mahalle içi yollar adeta dereye dönerken, sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, yaşanan durum kısa süreli paniğe neden oldu.

EKİPLER TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Evlerini su basan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı evlerde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı. Bazı noktalarda tıkanan mazgalların açılması için de çalışma yapıldı.

Yağışın yer yer sürdüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #İNEGÖL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

