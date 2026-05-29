Bursa’da sağanak etkili oldu! Bazı evleri su bastı

BAZI EVLERİ SU BASTI

Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsaören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası mahalle içi yollar adeta dereye dönerken, sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, yaşanan durum kısa süreli paniğe neden oldu.