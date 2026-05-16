Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da sahte diş muayenesine baskın: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 20:21 Son Güncelleme: 16.05.2026 20:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM polis ekiplerince sahte diş muayenesine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte diş hekimi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.T. ile eşi S.T. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kaçak olarak diş muayenesi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bugün belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ile çeşitli ilaçlara el konuldu.



