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Giriş Tarihi: 27.7.2022 04:20

Bursa'da silahlı çatışma: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kişi kafede karşılaşınca çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafede panik ve korkuya neden olan silahlı kavganın ardından otomobiline binerek kaçmaya çalışan İsmail Tongadur, husumetlisinin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı

DHA
Bursa’da silahlı çatışma: 1 kişi ağır yaralandı

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Üçoluk Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Tongadur, gittiği kafede daha önceden aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Tongadur, tabanca ile husumetlisine ateş açtı. Kafede bulunan müşterilerin panik ve korku yaşadığı olayın ardından dışarı çıkan İsmail Tongadur, 16 LMZ 10 plakalı otomobile binerek kaçmak istedi. Ancak aracını hareket ettiren Tongadur, arkasından dışarı çıkan husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Şüpheli 3 el ateş ederken, kurşunlardan biri otomobilin sürücü koltuğunda bulunan İsmail Tongadur'un başına isabet etti. Tongadur kanlar içinde kalırken, husumetlisi otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Tongadur, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tongadur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da silahlı çatışma: 1 kişi ağır yaralandı
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