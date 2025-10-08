Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da CHP'li belediyeden skandal sergi: Ecdada yapılan saygısızlığa tepki yağdı!
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir sergi gerçekleştirildi. Bursa'nın tarihini konu alan bir fotoğraf sergisinde Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osman Gazi'nin türbesinde çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın tarihini ve fethini konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlayarak vatandaşların ziyaretine açtı. 100 yıllık tarihi fotoğrafların sergilendiği müzede bir skandala imza atıldı.

Sergilenen fotoğraflar arasında, Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde 1920 yılında çektirdiği fotoğraf da yer aldı.



Türk ve Yunan tarih kaynaklarında, Venizelos'un, Osman Gazi'nin türbesine giderek sandukayı tekmelediği ve "Kalk koca sarıklı koca Osman, kalk da torunlarını kurtar" diyerek hakaret edip naralar attığı yer alıyor.

Bu fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak değerlendirildi.

