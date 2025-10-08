Bursa’da CHP’li belediyeden skandal sergi: Ecdada yapılan saygısızlığa tepki yağdı!





Türk ve Yunan tarih kaynaklarında, Venizelos'un, Osman Gazi'nin türbesine giderek sandukayı tekmelediği ve "Kalk koca sarıklı koca Osman, kalk da torunlarını kurtar" diyerek hakaret edip naralar attığı yer alıyor.

Bu fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak değerlendirildi.