Bursa’da şoförle yolcu yumruk yumruğa: Otobüsteki kavga kamerada!

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

"Sen kızıma nasıl bağırırsın" diyen baba şoföre yumruklarla saldırdı. Otobüs içinde başlayan arbede sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Kavgayı otobüste bulunan diğer vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı. Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.