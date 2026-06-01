Bursa’da şüpheli araçtan 5 göçmen yakalandı: Organizatör tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Bursa-Ankara Yolu Kestel girişi ile Gemlik Yolu Kurşunlu yol ayrımında durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde, yolcu olarak bulunan toplam 5 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu, Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.