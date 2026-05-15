Giriş Tarihi: 15.05.2026 02:37

Bursa'da sürücüsü rahatsızlanan otomobil 3 araca çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca ve doğalgaz panosuna çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

DHA
Kaza, gece yarısı Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'ta meydana geldi. Ferhat İ. (29) yönetimindeki 16 FR 444 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Savrulan otomobil, apartman girişindeki doğalgaz panosuna çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BURSA #İNEGÖL

