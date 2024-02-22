Bursa’da suya yüzde 20 indirim

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verdiği yazılı önergeyle, mesken su aboneliklerindeki birinci kademe sınırı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkarıldı. Uygulamaya başlanılan yeni düzenlemeyle, Bursalıların daha düşük fiyattan su tüketmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı birinci oturumu, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen mesken su aboneliklerindeki kademe değişikliğiyle ilgili yazılı önerge de görüşüldü. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önergeyle, mesken abonelerinde 12 metreküp olarak uygulanan birinci kademede değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birinci kademe aralığı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkartıldı. Böylelikle vatandaşlar ilave 6 metreküp suyu önceki fiyatlandırmaya göre daha ekonomik kullanmış olacak. İHA