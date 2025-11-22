Bursa’da tartışma cinayete döndü | Defalarca ateş etti: Genç adam kurtarılamadı!

Dehşete düşüren olay, saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobille ilerleyen Muhammet G., cadde üzerinde karşılaştığı Mustafa Tokgöz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Muhammet G. yanındaki tabancayla Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Mustafa Tokgöz, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.