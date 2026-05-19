Bursa’da ters yön kazası: İki minibüs birbirine girdi! 4 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ramazan K. yönetimindeki minibüs, ters yönden geldiği öne sürülen Metin E. idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücü Ramazan K. ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail H., Hasan B. ve Halil A. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

