Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Giriş Tarihi: 20.01.2026 21:40

Bursa'da toplu ulaşıma büyükşehir meclisinde alınan kararla yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir Meclisi Ocak ayı meclis toplantısı ana binada yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonları ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin müşterek rapor, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

YÜZDE 15 ZAM

Buna göre toplu ulaşıma yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zam sonrası yeni tarifeyle tek biniş ücreti 5 TL artarak 35 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonlarının, ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun da görüşüldüğü mecliste, ulaşıma yapılması planlanan yüzde 15'lik fiyat güncellemesi teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

