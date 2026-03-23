Bursa’da trafik magandaları dehşet saçtı: Sürücüyü çocuklarının önünde darbettiler! O anlar kamerada...

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Hafif ticari araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobildeki eşi ve çocuklarının çığlıkları arasında darbedilen otomobil sürücüsü, aldığı darbelerle yere yığıldı. Şüpheliler, yere düşen sürücüyü tekmelemeyi sürdürdü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.