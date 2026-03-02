Bursa’da trafikte dehşet anları! Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Ceza yağmuru geldi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldığını iddia eden motosiklet sürücüsü, durumu izah etmek ve uyarıda bulunmak için trafik ışıklarında duran aracın yanına yaklaştı. Ancak genç adamın iyi niyetli uyarısı, beklemediği bir şiddet dalgasıyla karşılık buldu.