Bursa’da trafikte dehşet anları! Kadın sürücü öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı: Ceza yağmuru geldi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldığını iddia eden motosiklet sürücüsü, durumu izah etmek ve uyarıda bulunmak için trafik ışıklarında duran aracın yanına yaklaştı. Ancak genç adamın iyi niyetli uyarısı, beklemediği bir şiddet dalgasıyla karşılık buldu.
CAMDAN YUMRUK ATTI, AŞAĞI İNİP TEKME TOKAT SALDIRDI
Trafik ışıklarında duran otomobilin kadın sürücüsü, yanına gelen motosikletliye önce araç camından yumruk attı. Öfkesi dinmeyen kadın, aracından inerek tekme tokat saldırmaya başladı. Motosikletlinin kaskına ve vücuduna peş peşe darbeler indiren sürücüyü, çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi. O anlar, başka bir araçtaki yolcular tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
HEM EHLİYETİNDEN OLDU HEM SERVET ÖDEDİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve şikayetlerin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Trafik magandalığına soyunan kadın sürücüye adeta ceza yağdı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye tam 180 bin lira para cezası kesildi. Sadece maddi ceza ile kurtulamayan sürücünün; Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi. Aracı trafikten menedildi.