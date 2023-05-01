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Giriş Tarihi: 1.5.2023 01:45 Son Güncelleme: 1.5.2023 01:50

Bursa’da tur otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor

İHA
Bursa’da tur otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Bursa Ankara karayolu 37.kilometresinde Şehitler Mevkisi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara'ya geri götüren Kemal A. İdaresindeki 06 BFV plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi.

Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki çok sayıda yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Bursa’da tur otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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