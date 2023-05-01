Bursa’da tur otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.