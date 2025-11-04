Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da uyuşturucu sevkiyatı böyle engellendi: 10 kilometrelik kovalama!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 13:43 Son Güncelleme: 4.11.2025 13:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Serkan Y. (36), jandarmanın 10 kilometrelik takibiyle aracının önü kesilerek yakalandı. Araçta bulunan gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Bursa’da uyuşturucu sevkiyatı böyle engellendi: 10 kilometrelik kovalama!

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Serkan Y.'nin Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Serkan Y.'nin kullandığı araç, ilçe girişinde takibe alındı.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMA

Jandarma ekiplerini fark ederek kaçan Serkan Y., 10 kilometrelik takip sonucu, aracın önü kesilerek yakalandı. Araçta ekiplerin aramasında teybin içindeki gizli bölmede 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

