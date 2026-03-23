Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da vahşet anları kamerada: Boğazı kesilerek öldürüldü!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:00 Son Güncelleme: 23.03.2026 10:01

Bursa’da 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin boğazı kesildi. Ağır yaralanan şahıs, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

