Bursa’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma Bursa’da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Bursa'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.