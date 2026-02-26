Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Bursa Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:27

Bursa'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Bursa Valiliği'nde!

Bursa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede yolları kaplarken ulaşımda gecikmelere yol açtı. Bu durum öğrenciler ve velilerin 27 Şubat’ta okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Gözler Bursa Valiliği’nden gelecek açıklamada. Peki, 27 Şubat Cuma Bursa'da yarın okullar tatil mi?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Bursa Valiliği’nde!
  • ABONE OL

Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler "yarın Bursa'da okullar tatil mi?" sorusuna yanı arıyor. Gözler, 27 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair açıklama yapacak olan Bursa Valiliği'nde.

BURSA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; ARAÇLAR YOLDA KALDI!

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü Bursa'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bursa Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

BURSA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Gün boyunca aralıklarla sürecek olan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Bursa Valiliği'nde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz