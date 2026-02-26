Bursa’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat 2026 Cuma günü kar tatili için gözler Bursa Valiliği’nde!

Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler "yarın Bursa'da okullar tatil mi?" sorusuna yanı arıyor. Gözler, 27 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair açıklama yapacak olan Bursa Valiliği'nde.
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.