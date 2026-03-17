Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:19

Bursa'da yatırım çetesine operasyon: Siber polis 7 milyar TL'lik vurgunu ortaya çıkardı! 9 tutuklama

Bursa'da vatandaşları 7 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen yatırım çetesi siber polis tarafından çökertildi. Gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarıyla mal varlıklarına da el konuldu.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. "Bilişim Sistemleri aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği belirlendi.

"SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI"

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs sahte kimlikle yakalandı.

24 ŞÜPHELİYE AİT 516 HESABA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Adli makamlarca bu hesaplara el konulurken, 2 araca ve 1 ticari sürat teknesine de el konuldu.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dosya kapsamında adli işlem yapılan 22 şüpheliden 13'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz