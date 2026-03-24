Bursa’da yol ortasında akılalmaz anlar: Yaşlı adam kazaya davetiye çıkardı!

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yolunu kaybettiği öğrenilen yaşlı bir adam, yoğun trafik akışının bulunduğu yolda araçların arasında yürümeye başladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunduğu yaşlı adam, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaşlı adamı güvenli alana aldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.