Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yol ortasında akılalmaz anlar: Yaşlı adam kazaya davetiye çıkardı!
Giriş Tarihi: 24.03.2026 09:32

Bursa'da yolu kaybettiği öğrenilen yaşlı adam, yoğun trafikte araçların arasında yürüdü. Yaşlı adam tehlikeye davetiye çıkarırken, sürücüler korna çalarak uyarıda bulundu.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yolunu kaybettiği öğrenilen yaşlı bir adam, yoğun trafik akışının bulunduğu yolda araçların arasında yürümeye başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunduğu yaşlı adam, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaşlı adamı güvenli alana aldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

