Giriş Tarihi: 31.05.2026 17:10

Bursa'da yol verme kavgasında kan aktı: 1'i ağır 4 kişi bıçaklandı 1 polis yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü ile bir grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Satır ve bıçakların kullanıldığı arbedede 1'i ağır 4 kişi bıçakla yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir trafik polisi de başından yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Olay saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37), Bulut D. (18) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

6 YARALI

Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25) elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K. (37), Bulut D. (18) ve Ahmet G.'yi (49) bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı.

2 GÖZALTI

Arbede sırasında trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Özbek B. (29) ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı. Yaralılardan Emirhan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
