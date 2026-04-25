Bursa’da yürek burkan olay! Vincin dereye uçtuğu kazada yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi: Acılı eşin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Doyan yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
VİNÇ KONTROLDEN ÇIKTI
Savrulan vinç, Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 600 metre daha ilerleyip dereye uçarak devrildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı haber alıp olay yerine gelen Kemal Doyan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Doyan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ACILI EŞİN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kemal Doyan'ın cenazesi, öğle vakti Göçmen Camisi'nde kılınan namazın ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Doyan'ın eşi Merve Doyan'ın 4 aylık hamile olduğu, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.