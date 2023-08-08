Bursa’da yürek yakan kaza: 2 genç hayatını kaybetti, 2’si ağır yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Gemlik Trafik Bölge Amirliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametine giden Abidin Çavdar (22) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki toprak alana girip takla attı. Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Berke Can Darı Orhangazi, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.