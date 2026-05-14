Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: Binlerce sentetik hap ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 17:01

Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: Binlerce sentetik hap ele geçirildi!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli şahsın ikametinde 5 bin 871 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Bursa’da zehir tacirlerine operasyon: Binlerce sentetik hap ele geçirildi!
  • ABONE OL
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 871 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: Binlerce sentetik hap ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA