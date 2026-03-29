Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:25

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada, 3 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören otomobil sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, duramayarak 2 otomobile çarpıp refüje çıktı.

3 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada 3 aracın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

