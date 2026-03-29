Bursa'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi! 3 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören otomobil sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, duramayarak 2 otomobile çarpıp refüje çıktı.
3 SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada 3 aracın sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.