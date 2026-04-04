Bursa’da zincirleme kaza: Araç dere yatağına uçtu! 4 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerindeki Hasanpaşa Köprüsü'nde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden İnegöl istikametine giden Berat K. (21) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İrfan G. (72) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bu sırada aynı istikamette ilerleyen Abdulmuttalip M. (33) yönetimindeki otomobile de çarptı. Kazada kontrolden çıkan İrfan G. idaresindeki hafif ticari araç, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu.
ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta sıkışan Abdulkadir M. (36), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.