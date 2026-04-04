Bursa’da zincirleme kaza: Araç dere yatağına uçtu! 4 yaralı

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta sıkışan Abdulkadir M. (36), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.