Bursa’daki baba-kızın ölümünde sır perdesi aralandı: Adli tıp raporunda kan donduran detaylar!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:06

Bursa’da 3 katlı bir binada 55 yaşındaki Nazmi Aybey asılı halde 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey ise yatağında ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, adli tıp raporu ortaya çıkarken, Nazmi Aybey’in kızını boğarak öldürdüğü ve ardından terasa çıkarak canına kıydığı belirlendi.

Olay, Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜLER YÜZLÜ BİR AİLEYDİ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi.

Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

BABA NAZMİ AYBEY SON ZAMANLARDA...

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü.

Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Kahreden olayla ilgili sır perdesi, Adli Tıp raporuyla aydınlandı. Baba Nazmi Aybey'in kızı Kübra'yı boğarak öldürdüğü ve ardından terasa çıkarak kendisini astığı belirlendi.

