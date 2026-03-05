Bursa’daki güzellik merkezinde Nagihan’ı katletmişti: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

1 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in 1 yıl önce ayrıldıkları belirtildi. Dün barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, ısrarına rağmen kendisini reddedince Nagihan Karadeniz'i tabancayla vurduğu bildirildi.