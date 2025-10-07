Bursa’daki uçak kazasında ilginç detay: Son anda uçakları değiştirmişler!

'KARBÜRATÖR AYARLARINI DEĞİŞTİRMEDİM'

Mahkeme heyetinin söz verdiği Fevzi A. Daha önceki duruşmadaki beyanının geçerli olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Fevzi A.'dan sonra söz hakkı verilen Mustafa K. uçağın fazla yakıt yakmasının meteorolojik bir olay olabileceğini belirterek, "Uçağın fazla yakıt yaktığı için arızalı olacağı söyleniyor. Bu bir arıza değil. Ayrıca bana da fazla yaktığını söylemediler. Ayrıca size uçak arıza defterinin ilgili sayfasının resmini, uçak malzemelerinin kazadan sonra doğru bir şekilde muhafaza edilmediğine dair belgeyi ve görüntüleri sunuyorum. Ben karbüratör ayarlarını değiştirmedim" dedi. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dava konusunda sanıkların, BURULAŞ'ın ve tanıklardan Selim P.'nin, Uçuş Operasyon Müdürü olması nedeniyle kusuru olup olmadığının incelenmesi için sanık ve avukatlarının beyanlarını dikkate alarak 3 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulmasına karar vererek, kurulun raporunun sunulması için duruşma ertelendi.