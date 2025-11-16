Bursa’daki vahşette yeni detaylar: Cani eski sevgili Yasemin’i öldürmek için Ankara’dan gelmiş!

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.