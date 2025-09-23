Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay! Acılı aile dehşet anlarını anlattı: Annem balkona çıkıp çaresizce beklemiş...
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın, korkunç bir faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı evde 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Balkona çıkarak yardım bekleyen 81 yaşındaki Berguzer Kaplan kurtarılamazken, kucağındaki küçük torununu da alevlerden çıkaramadı. Acılı aile, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.

Bursa'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileler cenazeleri almak için beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan'ın (81) oğlu Mikail Kaplan (58), "Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş" dedi.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) cansız bedenlerini buldu. Ölen 3 kişinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP'TA

Yakınları cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun önünde beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, o anları şu sözlerle anlattı

"SAÇLARI TUTUŞTU"

"Tavanların strafor olması sebebiyle, damlayan plastiklerin, annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan, annem verememiş.

Yeğenim de onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evdeki 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı." Ekiplerin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

