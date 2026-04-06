Bursa’daki yolsuzluk skandalında yeni detaylar! Turgay Erdem rüşvet taşınmazlarını sevgilisinin üzerine yaptı

Bursa Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İlk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girmişti. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem ile Zeynep Terzioğlu'nun evlenmeden önce uzunca bir süre sevgili olduğunu iddia etti. Bu dönemde Erdem'in, Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Firmanın bu artış karşısında Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü.

SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE YAPTI

Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ve dükkanı o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığını açıkladı. Erdem'in bu iki tapuyu 'başıma bir şey gelmesin' diye üzerine almak istememesi dikkat çekti. Adanur bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini sözlerine ekledi.

"SEN MANYAK MISIN ?"

O dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini ifade eden Adanur, " Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkân ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti.

Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur'un bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

SEVGİLİSİ İLE 2021'DE EVLENMİŞ

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşandı. Erdem ilk eşinden ayrılmasından bir hafta sonra ikinci kez dünya evine girdi. Erdem, uzunca bir süre sevgili olduğu Zeynep Terzioğlu ile 2021 yılında Mudanya Montanie otelde düzenlenen törenle evlendi. Turgay Erdem'in ilk eşinden 1 kızı olduğu öğrenildi.