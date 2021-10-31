Bursa’yı adım adım keşfedin

Uludağ
, göller ve şelaleler gibi doğal zenginlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi eserleri, zengin mutfak kültürü, termal kaynakları gibi değerleriyle turizmin her alanına hizmet edebilecek potansiyele sahip olan Bursa
'da turizm odaklı projelere bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 'Tarihten Doğaya' projesiyle Bursa'nın gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarıyor. Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan yeni yürüyüş rotaları ile başta Bursalılar olmak üzere yerli ve yabancı turistler, kentin değerlerini adımlayarak keşfetme imkanı buluyor.
ANTIK KENTLERE YOLCULUK
Proje kapsamında hazırlanan rotalardan biri olan Eşkel
–Tirilye
arasındaki 13 kilometrelik parkur, 'Bir nefeste zeytin bahçelerinden antik kente' adlı yürüyüşle kat edildi. Antik dönemde Daskyleion, Osmanlı'da Eşkel-i Kebir ve günümüzde ise Esence olarak adlandırılan Eşkel'den başlayan yürüyüşte, Büyükşehir Belediyesi Turizm Rehberi Faruk Kurt, katılımcılara bölgenin tarihi ve turistik değeri hakkında bilgiler verdi. Zeytin bahçeleri, arazi yolları ve bazen de dik yamaçların aşılmasıyla ulaşılan ilk durak Ketenderesi oldu. Ketenderesi aracılığıyla tatlı suyun Marmara Denizi
ile buluştuğu nokta antik çağda denizcilerin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında, dalgaların aşındırdığı sahil şeridindeki kesitte duvar kalıntıları gözlemlenirken, antik çağda liman içindeki tuzlu su seviyesini düşürerek, ahşap için son derece zararlı olan ahşap kurtçuklarının en aza indirilmesi amacıyla birçok limanın içinde tatlı su kaynağı bulunduğu biliniyor.
TİCARETİN KALBİ KAPANCA
Yürüyüş rotasının ikinci durağı ise milattan sonra 3'üncü yüzyıldan 1967 yılına kadar Cenevizliler, Romalılar, Doğu Romalılar ve Türkler tarafından da yoğun olarak kullanılan Kapanca Limanı oldu. Tirilye ile Ketenderesi arasında kalan Kapanca Antik Limanı'nın kalıntıları deniz yüzeyinde halen varlığını koruyor. Üç tarafının tepelerle çevrili olması nedeniyle hakim rüzgârlara karşı korunaklı olan liman, Osmanlı kuşatması sırasında sur içinde sıkışan Bizanslılara İstanbul
'dan asker ve gıda nakli yapılması için yoğun olarak kullanıldı. 1967 yılına kadar İstanbul'a sebze ve meyve nakli için yoğun olarak kullanılan liman, eşsiz manzarasıyla görülmeye değer ender noktalardan biri. Limanı tepeden gören ve Yel değirmeni tepe olarak bilinen alan ise Kurtuluş Savaşı yıllarında Kazım Karabekir'in denetleme için geldiği askeri birliğin konuşlandığı bölge olarak biliniyor.
AYAYANI MANASTIRI
Konuklarını tam bir antik dönem yolculuğuna çıkaran güzergâh üzerindeki önemli noktalardan biri de Ayayani Manastırı. Halk arasında Ayani Çiftlik olanak bilinen ve günümüzdeki bir özel mülk sınırları içinde kalan manastır 709 yılında inşa edildi. Rivayete göre İznik'te 787 yılında 2. İznik konsilinde aforoz edilen Aya Yani, Aya Sotiri ve Aya Todori adlı üç aziz kaçarak Tirilye'nin bulunduğu vadiye yerleşip, manastır kurarlar.
BUNLARI GÖRMEDEN GELMEYİN
BURSA ülkemizde gezebileceğiniz en özel şehirlerden biri konumunda. Bursa'nın kökleri, bölgenin ilk yerleştiği yıl olan MÖ 5200'e kadar uzanıyor. Bursa'da görülecek ve yapılacaklara İznik Gölü kıyısında yer alan Nikaia Antik Kenti'nden başyayabilirsiniz. Nikaia Antik Kenti MS 325 yılında antik Hıristiyan dünya genelinde 300'den fazla piskoposun toplantı alanı olduğu için önem taşıyor. Tarih meraklıları, İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin yapımına katkı sağlayan İznik'in meşhur mavi seramik çinilerini de buradan satın alabilirler.
İZNİK MÜZESİ
Sultan I. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına 1388 yılında imarethane olarak inşa edildi. 1960 yılında müze olarak ziyarete açıldı. 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biri. Osmanlı mimarisinde "T" planı ilk kez bu yapıda görülüyor. Kubbe ve tonoz kemerlerin örttüğü revakla başlayan yapının giriş kapısında kitabe mevcut. Kubbe ile örtülü ana bölümden yan mekânlara geçilir. Bizans'a özgü zengin ve renkli taş ve tuğla işçiliği ile yapılmış. Müzede İznik çevresinden toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli eserler yer alıyor.
KAPALIÇARŞI
Bursa Kapalıçarşı, şehrin en iyi alışveriş noktalarından biri. Burada Osmanlı döneminden süre gelen kaliteli ipek kumaşlar bulabilir, hediyelik eşyalar satın alabilir ya da eşsiz güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.
YEŞİL TÜRBE
Sadece Kapalıçarşı'ya on dakikalık yürüme mesafesinde olan Yeşil Türbe, beşinci Osmanlı Padişahı olan Mehmed Çelebi'nin türbesidir. Binanın dış cephesini süsleyen ve mozole adını veren mavimsi-yeşil çinileri ve mezarın iç duvarlarına yapıştırılmış daha ayrıntılı çinileri içeren karo işçiliği ile tanınır.