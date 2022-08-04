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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:48

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS 2022 sınav tarihi ve giriş belgeleri araştırma konusu oluyor. 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İOKBS sınavı tarihi MEB takvimi ile belli olmuştu. Sınava katılacak binlerce öğrenci şimdi “Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Bursluluk sınavı tarihi ve giriş yerlerine yönelik bilgiler.

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

"Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netlik kazandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS Eylül ayının ilk haftası düzenlenecek. Sınava katılacak binlerce öğrenci bu nedenle "Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOKBS Bursluluk sınavı hakkında detaylı bilgiler.

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor. Henüz İOKBS sınav yerleri duyurulmadı.

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Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
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