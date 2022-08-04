Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.