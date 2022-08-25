Bursluluk sınavı giriş yerleri hakkında araştırmalar başladı. İOKBS sınavı Eylül ayında düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olan bursluluk sınav yerleri sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Peki; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS tarihi açıklandı; Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 saat 10.00'da gerçekleşecek.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş yerleri Sınav Tarihinden En Az 7 Gün Önce www.meb.gov.tr İnternet Adresinden alınacak. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
a. Sınav, 4 Eylül 2022 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
b. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
SINAV NASIL YAPILACAK?
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlukurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve buöğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikasıtamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrencisınav salonundan çıkmayacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah,yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdıüzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama veişaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygunolarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.