Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS tarihi açıklandı; Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

SINAV NASIL YAPILACAK?

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlukurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve buöğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikasıtamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrencisınav salonundan çıkmayacaktır.



Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah,yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.



Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdıüzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama veişaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygunolarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.