Burun ameliyatı olmak isteyen Heval yaşamını yitirdi: “Evin neşesiydi, neşemiz kayboldu”

Heval Pekgöz 19 yaşında hayatının baharındaydı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Heval burnunda et olması nedeniyle uyku sorunu yaşıyordu. Aldırmak istedi. İstanbul Maltepe'deki bir özel hastane ile anlaşıldı. Tüm testlerden geçti, ameliyat günü geldi. Anestezi verilen genç kız fenalaştı kalbi durdu.

HASTANE HASTANE DOLANDIRILDI

İddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu ve aynı hastanenin Kurtköy'deki şubesine sevki sağlandı. Orada da kalbinde sorun olduğu ve anjiyo olması gerektiği söylenerek yine başka bir hastaneye gönderildi. Yine buradan da kalbinde değil, kalbinin durması sebebiyle beyninde hasar oluştuğu söylenerek başka bir hastaneye nakledildi. 10 Ağustos günü başlayan süreçte genç kız 30 Ağustos günü yaşam savaşını kaybetti.

ANNENİN TELEFONU ACI ACI ÇALDI

Pekgöz ailesi kızlarının ölümünde ihmal olduğunu belirterek avukatları Ayten Karaoğlan ve Ferit Gökçen Erman aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye göre Heval'in hiçbir sağlık sorunu yoktu. Nefes alma güçlüğü bulunduğu için burun ameliyatı olacaktı. Ameliyat 4 saat sürecekti. Aileye ameliyat bitiminde haber verilecekti. Anne Özlem Peköz'ün telefonu çaldı. Anesteziden sonra kızının 1 dakika süreyle kalbinin durduğu ancak kalbinin çalıştırıldığı ve durumunun iyi olduğu söylendi. Kurtköy şubesine sevk edileceği belirtildi. Ailenin devlet hastanesine sevki talepleri ise kabul görmedi. Hastane hastane gezdirilen genç kız için son gittikleri devlet hastanesinde kalbinin uzun süre durması nedeniyle beyinde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

AİLE "İHMAL VAR" DEDİ

Aile, ameliyatın olacağı hastanede ameliyat öncesi sakinleştirici verildiğini, yeterli ekipman olmadığı, yoğun bakım servisinin kapalı olması ve müdahalelerin eksik veya yanlış yapılması nedeniyle kızlarının bu duruma geldiğini belirtti. İhmal olduğunu söyledi. Hem Maltepe hem Kurtköy şubesinin yetkilileri ve doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na da gerekli şikayetleri yaptı.

BAŞSAVCILIK KAMERA KAYITLARINI TEMİN ETTİ

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. İvedilikle hastaneden kamera kayıtlarını temin etti. Doktorlar için ise soruşturma izni istedi.

"EVİN NEŞESİYDİ, NEŞEMİZ KAYBOLDU"

Acılı baba Ferhat Pekgöz SABAH'a konuştu. Kızının burnunda et olduğu bu nedenle uyku sorunu yaşadığını, aynı zamanda kemik eğriliğini de düzelttireceği için Kulak Burun Boğaz doktoruyla anlaştıklarını söyledi. Kızının okul açılmadan bu işlemi yaptırmak istediğini söyleyen ve hastanede geçirdikleri süreçleri aktaran Pekgöz, "Kızımın hiçbir sağlık sorunu yoktu. Yürüyerek, güle oynaya hastaneye girdi. Biraz heyecanlıydı. Öptüm kızımı, dışarı çıkıp beklemeye başladım. Kalbi durdu diye aradılar. Kızım eczacılık istedi. Başarılı bir öğrenciydi. Bir de kardeşi var. Ailecek çok mutluyduk. Evin neşesiydi. Neşemiz kayboldu" dedi.