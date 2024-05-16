Burun ameliyatında hayatını kaybetti

İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü'nde Din Hizmetleri Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Ali Fındık, rahatsızlığı dolayısıyla, özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ancak ameliyat sırasında beklenmedik komplikasyonlar meydana geldi ve Fındık'ın akciğerine pıhtı attı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Fındık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslen Gölcüklü olan ve İstanbul'da ikamet eden Fındık'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Ali Fındık'ın cenazesi Gölcük Kavaklı Sanayi Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından Hisareyn Mezarlığı'nda toprağa verildi.