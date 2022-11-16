Burun Deldirmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Burun Deldirmek, Hızma ve Piercing Takmak Haram Mı, Caiz Mi?

Burun deldirmek günah mı sorusu, özellikle bazı kültürlerde merak edilen konulardan birisidir. İslamiyet'te de sıklıkla tartışılan bu konu, çoğu kişinin merakını arttırmıştır. Özellikle gençlerin tercih ettiği burun deldirmek, hızma ve piercing takmak haram mı sorusu internette sıklıkla karşımıza çıkmıştır. Burnuna hızma takmak isteyen kişiler bunun günah olup olmadığını araştırır. Bazı toplumlarda burna hızma takmak normal olarak karşılanırken, bazılarında ise dini boyutlar devreye girmiştir. Bu durumda Diyanet'e göre burun deldirmek, hızma ve piercing takmak haram mı, caiz mi veya hükmü ne soruları karşımıza çıkacaktır. Toplumumuzda da tercih edilen burna hızma takmak, burnu deldirmek günah mı sorularına dair merak edilenler sizlerle.

Burun Deldirmek Günah Mı?

Günümüzde son derece popüler olan ve pek çok kişinin tercih ettiği burun deldirmek günah mı? Özellikle gençlerin merak ettiği bu konu, İslami camiada da tartışılmıştır. Kadınların tercih ettiği burun deldirmek ve hızma takmak, güzel görünmek için sıklıkla başvurulmuştur. İslamiyet'te kadın veya erkeğin hızma veya piercing takması mekruh olarak sayılmıştır. Aynı zamanda abdest alırken de suyun deriye temasını engelleyeceği için bu duruma mâni olmaktadır.

Hızma ve Piercing Haram Mı?

Ülkemizde gençlerin tercih ettiği, son derece popüler olan hızma veya küpe takmak, dini açıdan da tartışılan bir konu olmuştur. Bu durumda hızma ve piercing takmak haram mı sorusunun cevabını merak eden kişiler, bununla ilgili araştırma yapmışlardır. Kimi kaynaklara göre, kadınların kulağa küpe takmasının hiçbir sakıncası yoktur. Fakat burna takılan hızma ve piercing mekruh sayılmıştır. Kadınların dışında erkeklerin de hızma ve piercing takması, İslamiyet'e uygun olarak görülmemiştir.

Burnuna Hızma Takmak Günah Mı?

Burnuna hızma takmak günah mı sorusu, pek çok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Hızma takmak bazı toplumlarda son derece sıradan ve normal olarak görülse de bazı toplumlarda bu durum tartışmaya açık bir yer edinmiştir. Fakat İslamiyet'te burnuna hızma takma ile ilgili Diyanet'in de üzerinde durduğu önemli araştırmalar yapılmıştır. Özellikle kadınların güzel görünmek, süslenmek için tercih ettiği hızmanın burnuna takılması günah değildir, fakat mekruhtur. Bunun en büyük nedeni de abdest alırken, bu durumun kişiyi zorlaştırmasıdır.