Haberler Yaşam Haberleri Burun deliğinden endoskopi yaptılar
Giriş Tarihi: 30.06.2026

Burun deliğinden endoskopi yaptılar

Burun deliğinden endoskopi yaptılar
  • ABONE OL
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ile Doç. Dr. Melih Şahin, köşe beyin tümörlerinin tedavisinde burun deliğinden endoskopik olarak uygulanan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. Azerbaycan'dan gelen bir hastada başarıyla uygulanan yöntem, ABD menşeli JNS Case Lessons dergisinde yayımlanmak üzere dünya literatürüne girmesi için değerlendirmeye alındı. Yeni teknik sayesinde kulak arkasından kesi yapılmadan tümöre önden ulaşılıyor, yüz felci ve işitme kaybı riski azaltılıyor. Hastada kesi, dikiş ve görünür iz oluşmazken burun fonksiyonları korunuyor. Yöntem ayrıca yoğun bakım ve hastanede kalış süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. AA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Burun deliğinden endoskopi yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA