Burun deliğinden endoskopi yaptılar

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ile Doç. Dr. Melih Şahin, köşe beyin tümörlerinin tedavisinde burun deliğinden endoskopik olarak uygulanan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. Azerbaycan'dan gelen bir hastada başarıyla uygulanan yöntem, ABD menşeli JNS Case Lessons dergisinde yayımlanmak üzere dünya literatürüne girmesi için değerlendirmeye alındı. Yeni teknik sayesinde kulak arkasından kesi yapılmadan tümöre önden ulaşılıyor, yüz felci ve işitme kaybı riski azaltılıyor. Hastada kesi, dikiş ve görünür iz oluşmazken burun fonksiyonları korunuyor. Yöntem ayrıca yoğun bakım ve hastanede kalış süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. AA