Burun Estetiği Günah Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Estetik Yaptırmak Haram Mı, Caiz Mi?

Burun estetiği günah mı sorusu iki şekilde cevaplanmaktadır. Diyanet açıklamasına göre estetik yaptırmak haram mı, caiz mi sorusu aslında iki cevap çeşidini de yansıtmaktadır. estetik günah mı ya da değil mi, işte bu durum estetiğin yapılış amacına göre değişkenlik göstermektedir. Çünkü güzel görünmek, dikkat çekmek ve tedavi açısından estetik yaptırılmaktadır. Dolayısıyla bazı durumlarda estetik hoş karşılanmamaktadır. Böylece estetik yaptırmak caiz mi ya da haram mı gibi cevaplanması gereken sorular ortaya çıkarmaktadır.

Burun Estetiği Günah Mı?

Teknolojinin gelişmesi sağlık alanını da direkt olarak etkilemiştir. Günümüz sağlık sektörüne bakıldığında son teknoloji araçlar kullanıldığı görülmektedir. Sağlıktaki bu ilerlemenin yaşanması bazı ameliyatların yapılmasını daha kolay hale getirmiştir. Bu ameliyatlardan biri de estetik ameliyatıdır. Buruna yapılan ameliyat, estetik çeşitlerinden bir tanesidir. Bazı insanlar burnunun görünüşü sevmediğinden estetik yaptırmaktadır. Bu noktada daha çok dikkat çekmek ön plandadır. Bazı insanlar ise sağlık sorunlardan kaynaklı burun estetiği olmaktadır. Burun estetiği ameliyatının günah ya da caiz oluşu ameliyatın yapılış amacına bağlıdır.

Diyanet Açıklamasına Göre Estetik Yaptırmak Haram Mı, Caiz Mi?

İlk olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan hareket edecek olursak, yapmış olduğu bir programda iki durumda burun estetiğinin caiz olacağından bahseder. Bunlar:

"Burun estetik ameliyatı olunabilir fakat iki şekilde caiz olma durumu vardır. İlki sağlık konusundadır. Burunda kemik olduğundan rahat nefes alınamıyordur ve doktor ameliyat olunmasını söylüyorsa işte bu durumda burun estetiği ameliyatı caizdir. Diğer caiz olan neden ise kişinin burun yapısı çok fazla dikkat çekecek kadar kemerliyse bir de buruna darbe sonucu şekli bozulduysa, burun estetik ameliyatı olunmasında sakınca yoktur.

Din İşleri Yüksek Kurulu yani Diyanet'in Burun Estetiği Konusundaki Görüşleri

Diyanet İşleri Başkanlığı da burun estetiği ameliyatı hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar Nisa Suresinden hareketle yapılmıştır.

İslâm'da, insanın doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak her türlü estetik ve tıbbî müdahale hoş karşılanmamış; fıtratı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak kabul edilmiştir. Fıtratı bozmayı, yaratılışı değiştirmeyi hedef alan tasarruf ve müdahaleler ise yasaklanmıştır (Nisa 4/119).